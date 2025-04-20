Samsun'da düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda 3 şüphelide 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 3 şüphelide 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Yapılan eş zamanlı aramalar sonucu 4 ruhsatsız av tüfeği ile 40 av fişeği ele geçirildi.
Şüpheliler Ş.A. (71), Ş.A. (52) ve M.A. (61) hakkında 6136 sayılı kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.
Ele geçirilen silah ve fişekler kriminal incelemeye gönderildi.
Yetkililer, silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulundurmaya karşı mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurguladı.
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