Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda 3 şüphelide 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 21:45 Güncelleme: 20.04.2025 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen operasyonda 3 şüphelide 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Yapılan eş zamanlı aramalar sonucu 4 ruhsatsız av tüfeği ile 40 av fişeği ele geçirildi.

        Şüpheliler Ş.A. (71), Ş.A. (52) ve M.A. (61) hakkında 6136 sayılı kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

        Ele geçirilen silah ve fişekler kriminal incelemeye gönderildi.

        Yetkililer, silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulundurmaya karşı mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı!
        Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı!
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'de cami açılışı gerçekleştirildi
        Vezirköprü'de cami açılışı gerçekleştirildi
        Samsun'da "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" düzenlendi
        Samsun'da "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" düzenlendi
        GÜNCELLEME - Samsun'da karısını öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutukla...
        GÜNCELLEME - Samsun'da karısını öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutukla...
        Emine'yi öldüren eşi ahırda yakalandı (2)
        Emine'yi öldüren eşi ahırda yakalandı (2)
        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Samsun'da sona erdi
        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Samsun'da sona erdi
        Yurt Lig basketbol Bölge Şampiyonası Bafra'da Tamamlandı
        Yurt Lig basketbol Bölge Şampiyonası Bafra'da Tamamlandı