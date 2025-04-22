Samsun'da 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'yi (52) belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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