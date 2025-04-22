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        AK Parti Havza İlçe Başkanlığınca danışma meclisi toplantısı düzenlendi

        AK Parti Havza İlçe Başkanlığınca 88. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:38 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:09
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        AK Parti Havza İlçe Başkanlığınca danışma meclisi toplantısı düzenlendi
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        AK Parti Havza İlçe Başkanlığınca 88. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Havza Halk Eğitim Merkezi Salonunda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, göreve geldikleri günden bu yana aynı kararlılık ve inanç ile çalıştıklarını söyledi.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de Havza için hep birlikte çalıştıklarını ifade etti.

        Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Recep Kemal Certel, ise tüm imkanları ile Samsun için çalıştıklarını vurguladı.

        AK Parti Samsun İl Başkanı Başkan Mehmet Köse de ilçe danışma toplantılarının kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Toplantımız hayırlara vesile olsun. Samsun gelişiyor ve büyüyor. Havza'da aynı orantıda gelişmekte. Havza bölgenin ekonomi, üretim ve istihdam merkezi olacak." dedi.

        Konuşmaların ardından katılımcıların talepleri ve önerileri dinlendi.

        Toplantıya, AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları ile mahalle başkanları katıldı.

        Galeri
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        Galeri
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