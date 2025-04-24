19 Mayıs Fen ve Doğa Okulundan konser

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde çocuklara bilim, sanat, müzik ve doğayla ilgili eğitimler veren 19 Mayıs Fen ve Doğa Okulunda Müzik, Bilim ve Doğa Şenliği ve Çocuk Şarkıları Konseri düzenledi.

Fen ve Doğa Okulu tarafından düzenlenen etkinlikte bilimden sanata, müzikten maceraya birçok alanda etkinlikler yer aldı.

Çocukların doyasıya eğlendiği programda okul öğretmenleri ve çocukların oluşturduğu koro söylediği şarkı ve türkülerle etkinliğe katılanların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Etkinliğe katılan 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, hazırlanan etkinlik programı için öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.