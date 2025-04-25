Samsun'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

İntihar eden Cengiz Altınel'in cenazesinin ise Yakakent ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.

Buradaki cenaze törenine Altınel'in ailesi ve yakınları, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ile vatandaşlar katıldı.

Alaçam ilçesi Etyemez mevkisindeki bir akaryakıt istasyonundaki çalıştığı kafede, boşanma aşamasındaki eşi Cengiz Altınel (40) tarafından silahla öldürülen Pınar Altınel'in (32), cenazesi Alaçam Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından Alaçam Fatih Camisine götürüldü.

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