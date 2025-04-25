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        Samsun'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldüren kadın toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 14:30 Güncelleme: 25.04.2025 - 14:43
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        Samsun'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldüren kadın toprağa verildi.

        Alaçam ilçesi Etyemez mevkisindeki bir akaryakıt istasyonundaki çalıştığı kafede, boşanma aşamasındaki eşi Cengiz Altınel (40) tarafından silahla öldürülen Pınar Altınel'in (32), cenazesi Alaçam Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından Alaçam Fatih Camisine götürüldü.

        Buradaki cenaze törenine Altınel'in ailesi ve yakınları, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ile vatandaşlar katıldı.

        Kılınan namazın ardından Altınel'in naaşı Alaçam Şehir Mezarlığına defnedildi.

        İntihar eden Cengiz Altınel'in cenazesinin ise Yakakent ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.

        Dün çalıştığı kafede Pınar Altınel'i tabancayla öldüren Cengiz Altınel, aynı silahla intihar etmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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