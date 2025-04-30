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        Samsun'da çıkan yangında 41 yaşındaki zihinsel engelli yaşamını yitirdi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel engelli kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 10:27 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:06
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        Samsun'da çıkan yangında 41 yaşındaki zihinsel engelli yaşamını yitirdi
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel engelli kişi öldü.

        Kurtuluş Mahallesi Hacı Ekinci Sokak'ta 3 katlı binanın zemin katında yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşlar ikamette bulunan E.E'yi bilinci kapalı bir şekilde dışarı çıkardı.

        112 Acil Servis ekipleri, dumandan etkilenen E.E'yi kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

        Zihinsel engelli olduğu öğrenilen kişi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, yangının halı üzerine atılan sigara izmaritinden dolayı çıktığını belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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