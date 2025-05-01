Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Operasyon kapsamında, Adalet Mahallesi’nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 310 gram sentetik uyuşturucu ve 3 bin 430 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Araçta bulunan H.Ç. (23) ve İ.E. (21) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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