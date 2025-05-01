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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:39 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:39
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Operasyon kapsamında, Adalet Mahallesi’nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 310 gram sentetik uyuşturucu ve 3 bin 430 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Araçta bulunan H.Ç. (23) ve İ.E. (21) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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