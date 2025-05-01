Havza'da afet kurbanı kesildi
Samsun'unHavza ilçesinde afetlerden korunmak ve bereketli bir tarım sezonu için "afat kurbanı" kesildi.
Samsun'unHavza ilçesinde afetlerden korunmak ve bereketli bir tarım sezonu için "afat kurbanı" kesildi.
Şeyhsafi Mahallesi Camisi'nde düzenlenen programda, mevlit okunarak dua edildi.
Duanın ardından kesilen "afat kurbanı" etinden yapılan yemek, katılanlara ikram edildi.
Şeyhsafi Mahallesi Muhtarı Ahmet Ergin, geleneksel olarak her yıl kurban kestiklerini belirterek çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon dileklerinde bulundu.
Programa Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, İYİ Parti İlçe Başkanı Sayim Çalışkan ile çevre mahallelerin muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.