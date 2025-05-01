Canik Belediyesi, TEKNOFEST KKTC'de bilimseverleri ağırlıyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı yazılı açıklamada, "TEKNOFEST KKTC’de yer alan Keşif Kampüsü atölyelerimizde ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. İlgiyle takip edilen atölyelerimizde misafirlerimizi yeni nesil teknolojilerle tanıştırıyor, deney ve gözlem etkinlikleriyle buluşturuyoruz. 'Milli Teknoloji Hamlesi' ideali doğrultusunda farkındalık oluştururken, aynı zamanda gençlerimizin ve çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerin alanında uzman eğitmenler eşliğinde deney ve gözlem çalışmaları gerçekleştirdiği atölyelerde, kampüs bünyesinde oluşturulan keşif alanları, laboratuvarlar ve uygulama merkezleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.