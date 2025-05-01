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        Canik Belediyesi, TEKNOFEST KKTC'de bilimseverleri ağırlıyor

        –Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü atölyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'in ilk gününde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 17:17 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:22
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        Canik Belediyesi, TEKNOFEST KKTC'de bilimseverleri ağırlıyor
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        –Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü atölyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'in ilk gününde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

        KKTC Eski Ercan Havalimanı’nda kapılarını açan TEKNOFEST'te kurulan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü atölyeleri, bilim ve teknoloji meraklılarını ağırlıyor.

        Ziyaretçilerin alanında uzman eğitmenler eşliğinde deney ve gözlem çalışmaları gerçekleştirdiği atölyelerde, kampüs bünyesinde oluşturulan keşif alanları, laboratuvarlar ve uygulama merkezleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

        - “Bilimle toplumun buluşmasına katkı sağlıyoruz”

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı yazılı açıklamada, "TEKNOFEST KKTC’de yer alan Keşif Kampüsü atölyelerimizde ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. İlgiyle takip edilen atölyelerimizde misafirlerimizi yeni nesil teknolojilerle tanıştırıyor, deney ve gözlem etkinlikleriyle buluşturuyoruz. 'Milli Teknoloji Hamlesi' ideali doğrultusunda farkındalık oluştururken, aynı zamanda gençlerimizin ve çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Festival kapsamında Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü atölyeleri, 4 Mayıs 2025 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

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        Galeri

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