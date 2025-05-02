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        19 Mayıs'ta "Doğru Seçim, Sağlıklı Yaşam" eğitimi yapıldı

        19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, öğrencilere bilinçli gıda tüketimi alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Doğru Seçim, Sağlıklı Yaşam" temalı eğitim programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 10:13 Güncelleme: 02.05.2025 - 10:14
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        19 Mayıs'ta "Doğru Seçim, Sağlıklı Yaşam" eğitimi yapıldı
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        19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, öğrencilere bilinçli gıda tüketimi alışkanlığı kazandırmak amacıyla “Doğru Seçim, Sağlıklı Yaşam” temalı eğitim programı düzenledi.

        Gıda kontrol görevlisi tarafından verilen eğitimlerde, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi, gıda etiketlerinin okunması, güvenilir gıda alışkanlıkları ve israfın önlenmesi gibi konular anlatıldı.

        Devam edeceği bildirilen eğitimin ilk etabında ilçedeki dört okulda 150 öğrenciye ulaşılarak, erken yaşta sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması hedeflendiği bildirildi.

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        Galeri

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