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        "Medea Material" oyunu Samsun'da sanatseverlerle buluşacak

        Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrolarının ortak yapımı "Medea Material"; mapping ve hareketli ışık tasarımı ve şiirsel anlatımıyla savaşın dünyaya verdiği zararı gözler önüne seren eser, Samsun'da sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 16:37 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:37
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        "Medea Material" oyunu Samsun'da sanatseverlerle buluşacak
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        Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrolarının ortak yapımı "Medea Material"; mapping ve hareketli ışık tasarımı ve şiirsel anlatımıyla savaşın dünyaya verdiği zararı gözler önüne seren eser, Samsun'da sanatseverlerle buluşacak.

        Dünyanın önde gelen avangart tiyatro yazar ve yönetmenleri arasında yer alan Heiner Müller'in 1982'de yazdığı ve üç bölümden oluşan oyun, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları iş birliğiyle Türkçe olarak sahnelenecek.

        Yazarın Berlin Duvarı yıkılmadan önce kaleme aldığı; insanlığın karşı karşıya olduğu küresel tehlikeleri ve yaşadığı travmaları sahneye taşıdığı eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde 6-7 Mayıs'ta saat 20.00'de seyircilerin izlenimine sunulacak.

        Eserin yönetmenliğini Ayşe Emel Mesci üstleniyor, çevirisi ise Hilal Ceylan'a ait.

        Oyunun dekor tasarımı Murat Gülmez, kostüm tasarımı Funda Çebi, ışık tasarımı Yakup Çartık, sinevizyon mapping tasarımı Can Akyürek, dramuturjisi ise Ali Berktay imzası taşıyor.

        Karakter, yapı, anlatı ve performans öğelerinden oluşan bağlantılar ve karşıtlıklarla "Medea" miti üzerinden Batı uygarlığının analiz edildiği oyunun başrol oyuncusu Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan'a Erdi Erciyas, Furkan Şahin, Melis Özpaça, Kürşat Kurnaz, Aleyna Güreli, Berfin Batır, Elif Demir, Nazlı İnan, Serenay Sorgeç ve Sevtap Aktekin eşlik edecek.

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