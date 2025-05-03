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        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kuş halkalama çalışması devam ediyor

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 2025 yılında 1200 kuş halkalaması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 15:57 Güncelleme: 03.05.2025 - 16:10
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        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kuş halkalama çalışması devam ediyor
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 2025 yılında 1200 kuş halkalaması gerçekleştirdi.

        OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi'nin 2025 yılı bahar ayı kuş halkama çalışması kuş cennetinde devam ediyor.

        Ağlara takılan ötücü kuşlar, göç yıllarının izlenmesi için tek tek halkalanıyor. Mart ayında başlayan halkalama çalışmalarında bugüne kadar 1200 kuşa halka takıldığı bildirildi.

        OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi projesinde görevli lisanslı halkalamacı Deniz Oğuz, AA muhabirine, ilkbaharda ve sonbaharda üçer ay olmak üzere yılda toplam 6 ay halkalama çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

        Halkalamadaki amaçlarının kuşların göç yolları hakkında bilgi edinmek olduğunu dile getiren Oğuz, "Halkalama çalışmaları sayesinde kuşların göç yollarını, popülasyonlarını, yaş ve cinsiyete bağlı göç farklılıklarını araştırma imkanı buluyoruz." dedi.

        Oğuz, bu yıl bahar ayında başlayan halkalama çalışmaları sonucunda 1200 kuşa halka taktıklarını kaydetti.

        Galeri
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