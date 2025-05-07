Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 169 gram sentetik uyuşturucu, 362 sentetik ecza hapı, 105 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 54 bin lira ele geçirildi.

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