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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Samsun'un Havza ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:25 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:25
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Havza ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Havza ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 169 gram sentetik uyuşturucu, 362 sentetik ecza hapı, 105 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 54 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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