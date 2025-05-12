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        Büyük Birlik Partisi Çarşamba İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi yapıldı

        Büyük Birlik Partisi Çarşamba İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde seçime tek liste ile giren mevcut başkan Burhan Akbulut, kullanılan tüm oyları alarak yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 10:42 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:58
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        Büyük Birlik Partisi Çarşamba İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi yapıldı
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        Büyük Birlik Partisi Çarşamba İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde seçime tek liste ile giren mevcut başkan Burhan Akbulut, kullanılan tüm oyları alarak yeniden seçildi.

        Çarşamba Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin açılış konuşmasını Büyük Birlik Partisi Samsun İl Başkanı Bahadır Şahin yaptı.

        Şahin, "Yıllardır zulüm altında olan Gazze sadece bir toprak parçası değildir. Gazze, ümmetin umududur. Bu insanlık dışı soykırımı yapan katil İsrail’i lanetliyorum. Bizler her zaman Gazze’de mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Ben bu duygularla kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

        Şahin'in ardından Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca da konuşma yaptı.

        Büyük Birlik Partisi Çarşamba İlçe Başkanı ve Başkan adayı Burhan Akbulut da konuşmasında, "Hak, adalet ve kardeşlik çizgisini asla satmayan bir anlayışla yürüyoruz. Rahmetli şehit liderimiz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayalini kurduğu büyük Türkiye hayalini yaşatmak için yürüyoruz. Bugün adaletin sesinin kısıldığı, zulmün egemen olduğu bir dünyada Büyük Birlik Partisi olarak sadece siyasi bir hareket değiliz. Aynı zamanda vicdanın, merhametin ve hakkaniyetin savunucusuyuz. Milletin derdiyle dertlenen üstün kadrolarız." ifadelerini kullandı.

        Yapılan oylama sonucu yeniden başkanlığa seçilen Burhan Akbulut'un yönetimi ise "Ali Kemal Totuk, Samet Gökkuş, Özgür Gökçe, Harun Ocak, Salih Derinkök, Hakan Kurt, Burak Kaya, İskender Açıkel, Rasim Akkuru, Ercan Sağlam, Gökan Baydal, Ceyda Teke, Turgay Yılmaz, Kani İrfan Kazanç, Hüseyin Karaca, Oğuzhan Akbulut, Enver Ertosun, Sedat Taşdelen, Ali Keskin, Sevgi Akbulut, Coşkun Akgül, Kenan Bozkaya, Erkan Özcan ve Ali Bey Uzun" isimlerinden oluştu.

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