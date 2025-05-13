Emekli uzman çavuş askeri törenle toprağa verildi
Tekirdağ Çerkezköy'de geçirdiği rahatsızlık nedeni ile hayatını kaybeden 81 yaşındaki emekli Uzman Jandarma Çavuş İsmet Şengül memleketi Samsun'un Havza ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.
Tekirdağ Çerkezköy’de geçirdiği rahatsızlık nedeni ile hayatını kaybeden 81 yaşındaki emekli Uzman Jandarma Çavuş İsmet Şengül memleketi Samsun'un Havza ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.
Şengül’ün naaşı Bekdiğin Mahallesi'ndeki evine getirildi, burada helallik alındıktan sonra Bekdiğin Mahallesi Camisinde cenaze namazı kılındı.
Kılınan cenaze namazının ardından Şengül’ün naaşı askeri manga tarafından omuzlarda taşınarak mahalle kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.