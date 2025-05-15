Samsun'da 15 bin 680 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 bin 680 sentetik ecza hapı ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Canik ilçesinde müşterek olarak Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında takip edilen bir şüphelinin üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada, 15 bin 680 sentetik ecza hapı ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.