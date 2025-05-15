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        Samsun'da özel öğrencilerden farkındalık yürüyüşü

        Samsun'un Havza ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında özel öğrenciler tarafından farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:44
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        Samsun'da özel öğrencilerden farkındalık yürüyüşü
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        Samsun'un Havza ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında özel öğrenciler tarafından farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

        Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğinin destekleri ile Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören özel öğrenciler tarafından engellilerin sorunları ve hakları konularında farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenen yürüyüş öncesi İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler tarafından özel öğrencilere çikolata ikram edildi.

        Okul bahçesinden başlayan ve Mehmetçik Meydanı'nda son bulan yürüyüş için İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Hasan Aktar Caddesi trafiğe kapatılırken polis, jandarma ve itfaiye araçları yürüyüşe eskortluk etti.

        Yürüyüş boyunca okul öğretmenleri tarafından vatandaşlara engellilerin hakları konulu el broşürü dağıtıldı.

        Yürüyüş özel öğrencilerin ellerindeki balonları gökyüzüne bırakmaları ile sona erdi.

        Ellerinde dövizlerle yürüyen öğrencilere Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa ve Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ile protokol üyeleri eşlik etti.

        Yürüyüş ile ilgili olarak bir açıklama yapan Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Erkan İyiliksever, toplumda engelliler ile ilgili farkındalık oluşturmak amacı ile yürüyüşü düzenlediklerini ifade ederek, "Engelliler Haftası kapsamında öğrencilerimizin mutlu olmaları amacıyla etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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