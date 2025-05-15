Samsun'da özel öğrencilerden farkındalık yürüyüşü

Samsun'un Havza ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında özel öğrenciler tarafından farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğinin destekleri ile Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören özel öğrenciler tarafından engellilerin sorunları ve hakları konularında farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenen yürüyüş öncesi İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler tarafından özel öğrencilere çikolata ikram edildi.

Okul bahçesinden başlayan ve Mehmetçik Meydanı'nda son bulan yürüyüş için İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Hasan Aktar Caddesi trafiğe kapatılırken polis, jandarma ve itfaiye araçları yürüyüşe eskortluk etti.

Yürüyüş boyunca okul öğretmenleri tarafından vatandaşlara engellilerin hakları konulu el broşürü dağıtıldı.

Yürüyüş özel öğrencilerin ellerindeki balonları gökyüzüne bırakmaları ile sona erdi.