GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şüphelinin, kuzenini, kız kardeşi ile kaçtığı ve evlendiği gerekçesiyle vurduğu öne sürüldü.

112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Okan Doğan T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile sağlık ekipleri sevk edildi.

19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde Mert T. (16), aralarında husumet bulunan amcasının oğlu Okan Doğan T'yi (29) tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan biri de kahvehanede oturan Doğan A'ya (59) isabet etti.

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