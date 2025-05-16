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        Samsun'da istinat duvarından düşen cipteki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde istinat duvarından düşen cipteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:55 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:56
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        Samsun'da istinat duvarından düşen cipteki 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde istinat duvarından düşen cipteki 2 kişi yaralandı.

        Elçin A'nın (59) kullandığı 55 AK 107 plakalı cip, Fevzi Çakmak Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde geri manevra yaptığı sırada 55 AGM 379 plakalı otomobile çarparak kontrolden çıktı.

        Yolun karşısına geçen cip, istinat duvarından düşerek askıda kaldı.

        Aracın sürücüsü ile yanında bulunan Mualla D. (77) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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