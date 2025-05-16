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        Samsun'da 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:53 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:53
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        Samsun'da 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı
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        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık B.K. ile maktul Kani Timur Ünal'ın (52) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık B.Ö. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık A.B. duruşmaya katılmadı.

        Tutuklu sanık B.K. savunmasında, maktul Ünal'ın amcasının baldızının oğlu olduğunu ve aynı apartmanda oturduklarını söyledi.

        Olay tarihine kadar Ünal ile herhangi bir husumetlerinin olmadığını belirten B.K, "Olay tarihinde sanık B.Ö. ile cezaevinden izinli çıkmıştık. Olay akşamı eve gelen S. ve A. isimli kadınlar B.Ö'nün arkadaşlarıdır. Eve gittiğimizde alkol almaya başladık. Yaklaşık yarım saat sonra Timur yanımıza geldi. 'Müsaade var mı' diyerek yanımıza oturdu ve alkol almaya başladı. Belinde silah vardı. Ara sıra bize gösteriyordu. Sonra 2 kadın evden ayrıldı." dedi.

        Ünal'ın iş yerinde yaşadığı sıkıntıyı anlatıp durduğunu öne süren B.K, "Sonra silahı alıp oynamaya başladı. Manevra yapınca 'Ne yapıyorsun' deyip, silah olan elini tutmaya çalıştım ve tam bu sırada da silah patladı. B.Ö, Timur'un dizinden kan geldiğini söyledi. Bez bulup bağladım. B.Ö'ye '112'yi ara' dedim. Maktul, 'Aramayın bir şeyim yok benim' dedi. Kendisine defalarca ısrar ettik. '112'nin kendisine sıkıntı olacağını, silahın borcunu ödemediğini' söyledi. 5 dakika sonra A.B. geldi, masayı gördü. Çantasını alıp çıktı. Sonra ben de evden ayrıldım. 'Bir şeyim yok diyerek bizi yanılttığı' için böyle oldu." ifadelerini kullandı.

        B.Ö. ise sanık B.K. ile maktulün bir anda tartışmaya başladığı iddiasına bulundu.

        Yaralama olayının yaşandığını aktaran B.Ö, "Yaralanma olunca maktul hiçbir şey söyleyemedi. 'Polisi ya da ambulansı aramayın' gibi bir cümle kurduğunu hatırlamıyorum. 112'yi aramak istedim ve 'aramazsak maktulün öleceğini' belirttim. Ortada bir silah olduğundan dolayı da arayamadım. Sanık beni arattırmadı. Kendisi bana ambulansın gelince polisin de gelebileceğini söyleyip, uzun yıllar cezaevinde yattığını belirtti. Evden çıktıktan sonra arkadaşımın A.B'nin telefonuyla polisi aradık, açık adresi bilmiyorduk olabildiğince tarif etmeye çalıştık. Masada da silah yoktu, çekmecedeydi." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti tutuksuz sanık A.B'nin hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına ve B.K'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        16 Kasım 2024'te polisi arayan B.Ö. (28), arkadaşı B.K. ile bir gün önce Çakırlar Yalı Mahallesi 6095 Sokak'ta eğlenmek için bir eve gittiklerini, arkadaşı B.K'nin (49) alt katta yaşayan Kani Timur Ünal'ı silahla yaraladığı ihbarında bulunmuş, olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Yürütülen soruşturma kapsamında B.K. tutuklanmış, B.Ö. ile A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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