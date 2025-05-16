Samsun'da makas atan sürücüye 9 bin 267 lira cezai işlem uygulandı

Karayolları Trafik Kanunu'nun "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirmek" maddesinden 9 bin 267 lira idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine de geçici olarak el konuldu.

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