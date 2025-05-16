GÜNCELLEME - Samsun'da evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal eden zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavak JASAT ekipleri, ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi.

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