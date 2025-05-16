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        Samsun'da ayrıldığı kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ayrıldığı kadını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 19:27 Güncelleme: 16.05.2025 - 19:27
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        Samsun'da ayrıldığı kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ayrıldığı kadını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ömer Teker ile taraf avukatları katıldı.

        Teker, son savunmasında, Huriye Özkan'ı (45) öldürdüğü için pişman olduğunu belirtti.

        Mahkeme heyeti sanığı, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        - Olay

        Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ömer Teker ile ayrıldığı dini nikahlı eşi Huriye Özkan arasında 14 Ekim 2024'te Tikenli Mahallesi'nde çıkan tartışmanın ardından Teker yanındaki bıçakla Özkan'ı öldürmüştü. Gözaltına alınan Teker, tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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