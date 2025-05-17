Samsun'da 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Y.A'yı (38) saklandığı adreste yakaladı.

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