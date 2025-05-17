Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. yılı anma programı Samsun'da gerçekleştirilecek

        Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Samsun Çerkes Derneği tarafından düzenlenecek Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. yılı anma programının, Türkiye'deki tüm Çerkes derneklerinin katılımıyla Samsun'da gerçekleştirileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:54 Güncelleme: 17.05.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. yılı anma programı Samsun'da gerçekleştirilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Samsun Çerkes Derneği tarafından düzenlenecek Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. yılı anma programının, Türkiye’deki tüm Çerkes derneklerinin katılımıyla Samsun’da gerçekleştirileceği bildirildi.

        Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ünal Uluçay, Samsun Çerkes Derneği Başkanı İlhan Ayrancı ve 21 Mayıs Organizasyon Komitesi Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz, 21 Mayıs 1864 Büyük Kafkas Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla Samsun'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

        Uluçay, burada yaptığı konuşmada, Rus Çarlığı ile Kafkas halkları arasında 308 yıl süren savaşın sonunda tüm Kafkas halkının sürgün edildiğini belirtti.

        Sürgünün üzerinden 161 yıl geçtiğini dile getiren Uluçay, "21 Mayıs Çarlık Rusya'sı ile Kafkas halkı arasındaki 308 yıllık savaşın bittiği tarihtir. Türkiye'de 125 yıldır her yıl anma etkinlikleri yapılıyor. Ana vatanından çok diasporada yaşıyoruz. Samsun, Çerkes halkının en fazla yaşadığı şehirlerin başında gelmektedir. Bu nedenle sürgün ve soykırımın 161. yılında kitlesel bir anma etkinliğini Samsun'da yapacağız." dedi.

        Uluçay, anma programına Türkiye'nin dört bir yanından Çerkes derneklerinin katılacağını kaydetti.

        - "21 Mayıs sadece bir sürgün değil aynı zamanda soykırımdır"

        Samsun Çerkes Derneği Başkanı Ayrancı, Samsun'un Çerkes halkı için çok önemli bir şehir olduğunu belirterek "Yaklaşık 308 yıl süren Kafkas-Çarlık Rus Savaşı'ndan sonra Çerkeslere iki seçenek sunuldu. Ya Osmanlı topraklarına sürgün ya da Sibirya'ya sürgün. Sibirya'ya sürgünü kabul etmemiz mümkün değildi. Büyüklerimiz Osmanlı topraklarına göç etmeyi kabul ettiler. Köhne tekneler ile Çerkes halkı yola çıktı. 1,5 milyon insan yola çıktı ve 500 bin insan farklı sebeplerle hayatını kaybetti. 21 Mayıs sadece bir sürgün değil aynı zamanda soykırımdır. Çerkeslerin karaya ilk ayak bastığı şehirlerin başında Samsun gelmektedir. Samsun sahillerindeki her yer Çerkeslerin anıları ile doludur." ifadesini kullandı.

        21 Mayıs Organizasyon Komitesi Başkanı Yılmaz da büyük sürgünün Anadolu topraklarına ilk çıkış noktalarından birisinin Samsun olduğunu hatırlatarak, bu kentte yapılacak etkinliğin anlamlı olduğunu vurguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın

        Benzer Haberler

        Salıpazarı'nda voleybol turnuvası
        Salıpazarı'nda voleybol turnuvası
        Bandırma Gemi Müzesi 19 yılda yaklaşık 15 milyon ziyaretçi ağırladı
        Bandırma Gemi Müzesi 19 yılda yaklaşık 15 milyon ziyaretçi ağırladı
        Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Samsun'da 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek
        Çarşamba'da çıkan yangında depoda hasar oluştu
        Çarşamba'da çıkan yangında depoda hasar oluştu