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        Türk yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun'da prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları öncesinde Samsun'da prova uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 18:35 Güncelleme: 17.05.2025 - 18:35
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        Türk yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun'da prova uçuşu yaptı
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları öncesinde Samsun'da prova uçuşu yaptı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 106. yılı kentte birçok etkinlikle kutlanıyor.

        Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, etkinlikler kapsamında Samsun'a geldi.

        Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs'ta saat 16.00'da Doğupark Sahili'nde gösteri uçuşu yapacak.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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