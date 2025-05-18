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        Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile gelerek ayak bastığı Samsun, 19 Mayıs coşkusunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:16
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        Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile gelerek ayak bastığı Samsun, 19 Mayıs coşkusunu yaşıyor.

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp Milli Mücadele'nin ilk adımını atmasının üzerinden 106 yıl geçti.

        "Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün" olarak kabul edilen 19 Mayıs, Samsun için ayrı bir önem taşıyor.

        Her yıl coşkuyla kutlanan bayram kapsamında "19 Mayıs şehri Samsun'da" mayıs ayı boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Samsun için özel bir anlam ifade eden 19 Mayıs'ı kutlama etkinlikleri çeşitli sanat ve spor etkinlikleriyle başladı.

        - SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, 19 Mayıs için uçacak

        19 Mayıs'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak törenler, Tütün İskelesi'nde Türk bayrağının karaya çıkışı ve temsili gösterilerin düzenlenmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek.

        Etkinliklerde Hava Kuvvetleri Komutanlığının gösteri ekibi SOLOTÜRK ve Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ile HÜRJET Samsun semalarında gösteri yapacak.

        Kutlamalar kapsamında, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, Jandarma Bando Komutanlığı Mehteran Birliği Gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Uçuş ve Gösteri ekibi gösterileri, Samsun Devlet Opera ve Balesi "Yankılı Tepeler" senfonik şiiri, "Türk bayrağını ve meşaleni kap gel" yürüyüşü, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Konseri, gemi bot ve tekne gösterileri gibi birçok spor ve sanatsal etkinlik gerçekleştirilecek.

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolculuğunda Samsun'dan sonra geçtiği Havza'da da çeşitli etkinlikler yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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