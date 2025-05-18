Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile gelerek ayak bastığı Samsun, 19 Mayıs coşkusunu yaşıyor.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp Milli Mücadele'nin ilk adımını atmasının üzerinden 106 yıl geçti.

"Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün" olarak kabul edilen 19 Mayıs, Samsun için ayrı bir önem taşıyor.

Her yıl coşkuyla kutlanan bayram kapsamında "19 Mayıs şehri Samsun'da" mayıs ayı boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Samsun için özel bir anlam ifade eden 19 Mayıs'ı kutlama etkinlikleri çeşitli sanat ve spor etkinlikleriyle başladı.

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19 Mayıs'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak törenler, Tütün İskelesi'nde Türk bayrağının karaya çıkışı ve temsili gösterilerin düzenlenmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek.