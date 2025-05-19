Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 5 bin 170 sentetik ecza hap, 107,70 gram toz esrar, 33,40 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kokain, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.
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