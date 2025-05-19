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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 23:15 Güncelleme: 19.05.2025 - 23:20
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 5 bin 170 sentetik ecza hap, 107,70 gram toz esrar, 33,40 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kokain, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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