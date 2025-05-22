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        Yurt dışına götürme vaadiyle dolandırıcılık yapan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda yurt dışına götürme vaadiyle dolandırıcılık yapan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 12:33 Güncelleme: 22.05.2025 - 12:33
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        Yurt dışına götürme vaadiyle dolandırıcılık yapan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda yurt dışına götürme vaadiyle dolandırıcılık yapan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yurt dışına işçi götürme vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı belirlenen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

        İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve 2 bin 180 lira adli para cezası bulunan, "dolandırıcılık, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından da 8 ayrı ifadeye yönelik aranan U.Ş'yi yakaladı.

        İşlemleri için emniyete götürülen hükümlünün, 2018 yılında açık cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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