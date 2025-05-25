Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İl dışından Samsun'a kaçak yollarla silah getirerek ticaretini yaptığını tespit ettikleri kişileri takibe alan ekipler, zanlılara ait araçta ve ikametlerde yaptıkları aramalarda, 17 ruhsatsız tabanca, 5 bin 670 tabanca fişeği ve 59 şarjör ele geçirdi.

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