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        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 11:25 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:25
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        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        İl dışından Samsun'a kaçak yollarla silah getirerek ticaretini yaptığını tespit ettikleri kişileri takibe alan ekipler, zanlılara ait araçta ve ikametlerde yaptıkları aramalarda, 17 ruhsatsız tabanca, 5 bin 670 tabanca fişeği ve 59 şarjör ele geçirdi.

        Silahların, araç içinde özel olarak hazırlanmış zulalara gizlendiği belirlendi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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