Samsun'da kazada ağır yaralanan kişi 20 gün sonra yaşamını kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Yakıntaş Mahallesi'nde 5 Mayıs'ta yaşanan kazanın ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 83 yaşındaki Saygı Öztürk, 20 gündür süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.
Saygı Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
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