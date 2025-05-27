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        Samsun-Ordu kara yolunda kütle kayması nedeniyle 1250 metre uzunluğundaki alan kamulaştırılacak

        Samsun'un Tekkeköy ilçesi Asarağaç Mahallesi'nde meydana gelen kütle kayması sonrası, 55,71 hektarlık alan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile riskli alan ilan edilirken, bu kapsamda 1250 metrelik kara yolu kesiminde kamulaştırma yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:49 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:09
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        Samsun-Ordu kara yolunda kütle kayması nedeniyle 1250 metre uzunluğundaki alan kamulaştırılacak
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesi Asarağaç Mahallesi'nde meydana gelen kütle kayması sonrası, 55,71 hektarlık alan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile riskli alan ilan edilirken, bu kapsamda 1250 metrelik kara yolu kesiminde kamulaştırma yapılacağı bildirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen Samsun Kentsel Dönüşüm Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, kenti daha güvenli, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir yapmak için çalıştıklarını söyledi.

        Kentsel dönüşümün Samsun'un geleceği için olmazsa olmaz bir adım olduğunu belirten Doğan, "İlkadım ilçesinde Anadolu, Zeytinlik, Kadıköy ve Kökçüoğlu mahallelerinde dönüşümün startını verdik. 2013'te 79,53 hektarlık alanda ilan edilen bu bölgede, proje ve fizibilite çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

        Kimseyi yerinden etmeden, gönüllülük esasıyla hızlı bir dönüşüm süreci başlattıklarını dile getiren Doğan, "İlk etapta 1500 konut hedefliyoruz ve bu çalışmaları SAMKENT şirketimizle birlikte yürütüyoruz. Canik ilçesinde Gülsan Sanayi Sitesi, Eski Sanayi, Teknepınar, Kuzeyyıldızı, İlkadım ilçesinde ise Hastanebaşı Mahallesi'nde projelendirme çalışmaları devam ediyor. Barış Bulvarı ve Atatürk Bulvarı’nda irtibat ofislerimizle halkımızı bilgilendiriyor, emsal artışları ve doğal gaz bağlantılarıyla şeffaf bir süreç yönetiyoruz. Mahalle kültürümüzü koruyarak komşuluk ilişkilerini güçlendiriyoruz." diye konuştu.

        Gülsan Sanayi Sitesi'nde, Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden birini hayata geçirdiklerini belirten Doğan, sitenin taşınacağı Toybelen Sanayi Sitesi’nde hak sahiplerine teslim sürecinin tamamlandığını söyledi.

        Doğan, Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerini vurgulayarak, "Proje çalışmalarında sona yaklaştık. Meydan alanı azalmadan, yerinde dönüşüm uygulamalarıyla, deprem riski taşıyan yıpranmış yapıları kaldırarak yerine modern, çok fonksiyonlu dükkan ve ofis yapıları ile bütünleşik bir meydan haline getiriyoruz." bilgisini paylaştı.

        Tekkeköy ilçesinde Asarağaç Mahallesi Bayraktepe mevkisinde kütle hareketlerinin meydana geldiğini hatırlatan Doğan, şöyle devam etti:

        "Yaşanan kütle hareketleri, bazı ticari tesisleri kullanılmaz hale getirmiş olmakla birlikte kara yolu güvenliğini de tehdit etmektedir. Yaşanan bu olaylar neticesinde, kara yolu güzergahı üzerinde yaklaşık 1250 metre uzunluğundaki alan için gerekli önlemlerin belirlenerek tedbir alınması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda risklerin belirlenebilmesi için üniversitelerden bilimsel rapor istenmiştir. Ağustos 2023 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından ve Ocak 2025 yılında da Gazi Üniversitesi tarafından, alanın stabilitesi ve risk durumu hakkında Geoteknik Raporlar hazırlanmıştır. Dört aylık süreç sonunda 55,71 hektarlık alan, 23 Mayıs günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile riskli alan ilan edilmiştir. Riskli alan içerisinde kamulaştırma işlemleri başlayacak olup risklerin bertarafı için her türlü çalışma Belediyemiz tarafından ivedilikle yapılacaktır."

        Samsun Valisi Orhan Tavlı ise Samsun Şehir Hastanesi'ne gidecek raylı sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını vurgulayarak, 10 milyar liralık projenin Samsun’daki kentsel dönüşüme de büyük bir ivme katmasını beklediklerini dile getirdi.

        Sempozyumda kentsel dönüşüm uygulamaları konusunda bilgi verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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