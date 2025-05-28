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        Samsun'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 3 kişiyi bıçakla yaralayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 12:20 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:38
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        Samsun'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde 3 kişiyi bıçakla yaralayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Tabakhane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün gece, M.Ş.A. (16), H.E.A. (17) ile B.O. (17), U.Ç. (17), M.E.Ş. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine 2 şüpheli, B.O. (17), U.Ç.(17) ve M.E.Ş'yi (17) bacaklarından bıçakla yaraladı.

        Yaralı 3 genç, olay yerinden kaçarak bir kahvehaneye sığındı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçan M.Ş.A. ile H.E.A'yı sabah saatlerinde, Fatih Mahallesi'nde yakalayıp gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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