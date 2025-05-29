Samsun'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu

Civelek'in cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine Civelek'in bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Mutaflı Mahallesi'nde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Satılmış Civelek'ten dünden bu yana haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarı yaptı.

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