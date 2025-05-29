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        Samsun'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu

        Samsun'un Yakakent ilçesinde bir gündür haber alınamayan yaşlı adam, ormanlık alanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:08 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:08
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        Samsun'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde bir gündür haber alınamayan yaşlı adam, ormanlık alanda ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Mutaflı Mahallesi'nde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Satılmış Civelek'ten dünden bu yana haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarı yaptı.

        İhbar üzerine Civelek'in bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Yürütülen çalışmalar sonucunda Civelek, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda ölü bulundu.

        Civelek'in cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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