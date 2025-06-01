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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 12:03 Güncelleme: 01.06.2025 - 12:03
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde arama yapan ekipler, 282 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 370 mililitre sıvı madde, 427 sentetik ecza hap, 15 kök kenevir, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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