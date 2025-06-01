Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 282 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 370 mililitre sıvı madde, 427 sentetik ecza hap, 15 kök kenevir, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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