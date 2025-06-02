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        Yakakent'te Kurban Bayramı öncesi trafik ekipleri sürücüleri bilgilendirdi

        Samsun'un Yakakent ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi trafik ekipleri denetimlerini arttırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 17:57 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:57
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        Yakakent'te Kurban Bayramı öncesi trafik ekipleri sürücüleri bilgilendirdi
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi trafik ekipleri denetimlerini arttırdı.

        İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi önlemler aldı. Ekiplerin trafik farkındalığını artırmak ve vatandaşları bilinçlendirmek için yol uygulamaları ve bilgilendirme çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor.

        Alınan önlemlerle bayram süresince olası olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Polis ekipleri, bayram boyunca trafik güvenliğini sağlamak için sahada aktif olarak görev yapmaya devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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