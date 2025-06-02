Yakakent'te Kurban Bayramı öncesi trafik ekipleri sürücüleri bilgilendirdi

Samsun'un Yakakent ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi trafik ekipleri denetimlerini arttırdı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi önlemler aldı. Ekiplerin trafik farkındalığını artırmak ve vatandaşları bilinçlendirmek için yol uygulamaları ve bilgilendirme çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor.

Alınan önlemlerle bayram süresince olası olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Polis ekipleri, bayram boyunca trafik güvenliğini sağlamak için sahada aktif olarak görev yapmaya devam edecek.