Samsun'da ambulans helikopter solunum yetersizliği yaşayan bebek için havalandı

Bebeği taşıyan ambulans helikopter Bafra Şehir Stadyumu'na iniş yaptı. Statta önceden hazır bekleyen sağlık ekipleri, bebeği hızla ambulansa alarak ilçedeki özel bir hastaneye nakletti.

Hastanedeki yoğun bakım ünitesinin dolu olması nedeniyle bebek, ambulans helikopterle Bafra ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

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