Samsun'da iş yeri denetiminde ruhsatsız silah ele geçirildi
Samsun'un Kavak ilçesinde bir iş yerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Samsun'un Kavak ilçesinde bir iş yerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kavak ilçesinde umuma açık iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimde O.K'nin (54) üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca bulundu.
Aramada ruhsatsız tabancanın yanı sıra 1 kurusıkı tabanca, 31 fişek de ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
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