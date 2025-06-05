Ladik Belediyesi kapalı hayvan pazarını hizmete açtı
Samsun'un Ladik ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan kapalı hayvan pazarı, hizmete girdi.
Samsun'un Ladik ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan kapalı hayvan pazarı, hizmete girdi.
Belediye Başkanı Adnan Topal, bir ay önce öz kaynaklarıyla ilçede bugüne kadar hiç olmayan kapalı hayvan pazarının yapımına başladıklarını söyledi.
Tesisi bir ayda tamamladıklarını anlatan Topal, "Kurban satışını kapalı hayvan pazarında vatandaşlar rahatça gerçekleştiriyorlar. Bu hizmet ilçemize ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Topal, hayvan pazarında incelemede bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.
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