Terme Yalı Mahallesi'nde doğal gaz için ilk adım atıldı

Terme Belediyesi, Yalı Mahallesi'nin bazı cadde ve sokaklarında doğal gaz şebekesi kurulması için yatırım sürecini başlatma kararı aldı.

Terme Belediye Meclisinin haziran ayı olağan meclis toplantısında oy birliğiyle alınan kararla, ilgili doğal gaz dağıtım şirketine yatırım teklifi sunulması kararlaştırıldı.

Terme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan teklifin meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmesiyle Yalı Mahallesi'nde belirlenen cadde ve sokaklarda doğal gaz altyapısının kurulması için gerekli süreç başlatılmış oldu.

Belediye Başkanı Şenol Kul, meclis toplantısının ardından yaptığı açıklamada, alınan kararın Yalı Mahallesi sakinleri için hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Kul, doğal gaz dağıtım şirketiyle yapılacak görüşmelerin ardından yatırım sürecini hızlandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Terme'mizin her köşesine modern ve konforlu yaşam imkanları sunmak için çalışıyoruz. Yalı Mahallemizin doğal gaz talebi, hemşehrilerimizden gelen önemli bir beklentiydi. Meclisimizde aldığımız kararla bu beklentiyi karşılamak adına somut bir adım atmış bulunuyoruz. Doğalgazın gelmesiyle Yalı Mahallemiz daha temiz, daha ekonomik ve daha konforlu ısınma imkanına kavuşacak. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için gayretlerimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.