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        Samsun'da yolcu minibüsüne arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:43 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:43
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        Samsun'da yolcu minibüsüne arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Nevzat S'nin (20) kullandığı 55 YC 299 plakalı motosiklet, Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Burhan U. (28) idaresindeki 55 M 4013 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Nevzat S, 112 Acil Sağlık ekibince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Minibüs sürücüsü Burhan U. ise ifadesi alınmak üzere Tekkeköy Şehit Mustafa Ata Traş Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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