Alaçam Kaymakamı Kayabaşı'dan gazi ve şehit ailelerine ziyaret
Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Kurban Bayramı dolayısıyla gazi ile şahit ailelerini ziyaret etti.
Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Kurban Bayramı dolayısıyla gazi ile şahit ailelerini ziyaret etti.
Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen ve İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş ile Kıbrıs gazisi Hidayet Uyanık ve ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı, onlarla sohbet etti.
Ardından şehit er Savaş Topal ve şehit er Erdoğan Bayar'ın kabirlerini ziyaret eden Kayabaşı ile diğer katılımcılar, dua etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.