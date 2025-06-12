"Sağlık elçileri" ilkokul arkadaşlarına Heimlich manevrasını öğretti, obezite kontrolü yaptı

Eğitim verilen çocukların aynı zamanda "sağlık elçisi" olduğunu anlatan Uras, şenlikte aile hekimliği, 112 ile UMKE istasyonunda neler yapıldığının anlatıldığını kaydetti.

Öte yandan sağlık okuryazarlığını artırmayı, öğrencilere sağlık bilinci kazandırmayı, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını oluşturmayı hedefleyen şenlik çerçevesinde 300 öğrenciye ağız ve diş sağlığı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, ulusal medikal kurtarma faaliyetleri, hijyen ve el temizliği, fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme, aile hekimliği konularında eğitim verildi.

112 Acil Sağlık ambulansıyla vakaya müdahale eden öğrenciler, mobil haberleşme cihazını da tanıttı.

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