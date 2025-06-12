Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        "Sağlık elçileri" ilkokul arkadaşlarına Heimlich manevrasını öğretti, obezite kontrolü yaptı

        Samsun'un Atakum ilçesinde ilkokul öğrencileri arkadaşlarına Heimlich manevrasını öğretti, obezite kontrolü yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:29 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sağlık elçileri" ilkokul arkadaşlarına Heimlich manevrasını öğretti, obezite kontrolü yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde ilkokul öğrencileri arkadaşlarına Heimlich manevrasını öğretti, obezite kontrolü yaptı.

        İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Atakum Balaç 100. Yıl İlkokulu'nda, "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Şenliği" düzenlendi.

        Şenlik kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce açılan 9 stantta görevlendirilmek üzere 100. Yıl İlkokulu'nda 18 öğrenci, sağlık elçisi seçildi.

        Çeşitli sağlık eğitimleri alan öğrenciler, stantlarda okuldaki arkadaşlarına Heimlich manevrasını öğretti, obezite kontrolü yaptı.

        112 Acil Sağlık ambulansıyla vakaya müdahale eden öğrenciler, mobil haberleşme cihazını da tanıttı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli polis maskotu "Kanka" da çocuklarla sağlık üzerine oyunlar oynadı.

        Çocuklar, çeşitli spor branşlarında gösteriler de sundu.

        Öte yandan sağlık okuryazarlığını artırmayı, öğrencilere sağlık bilinci kazandırmayı, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını oluşturmayı hedefleyen şenlik çerçevesinde 300 öğrenciye ağız ve diş sağlığı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, ulusal medikal kurtarma faaliyetleri, hijyen ve el temizliği, fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme, aile hekimliği konularında eğitim verildi.

        Programa katılan İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, gazetecilere, "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Şenliği"nin 81 ilde yapılacağını, ilkinin Samsun'da gerçekleştirildiğini söyledi.

        Atakum Balaç 100. Yıl İlkokulu'nda 2 günlük program oluşturulduğunu belirten Uras, "Birinci günde teorik, ikinci günde uygulamalı eğitimler veriliyor. Buradaki temel hedef sağlık okuryazarlığı, sağlık bilincinin artırılması, fiziksel aktivite yapılması, sağlıklı beslenme." dedi.

        Eğitim verilen çocukların aynı zamanda "sağlık elçisi" olduğunu anlatan Uras, şenlikte aile hekimliği, 112 ile UMKE istasyonunda neler yapıldığının anlatıldığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hindistan'da 242 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 242 kişiyi taşıyan uçak düştü
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        Kütahya'da 1,5 ayda 1250 sarsıntı kaydedildi!
        Kütahya'da 1,5 ayda 1250 sarsıntı kaydedildi!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        Kamu işçisinin zam pazarlığında 4. toplantı yarın
        Kamu işçisinin zam pazarlığında 4. toplantı yarın
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!

        Benzer Haberler

        Samsun'da denizcilik lisesi öğrencileri mezuniyeti havuza atlayarak kutladı
        Samsun'da denizcilik lisesi öğrencileri mezuniyeti havuza atlayarak kutladı
        Damla'yı sokak ortasında darbeden sanık, tahliye edildi
        Damla'yı sokak ortasında darbeden sanık, tahliye edildi
        Salıpazarı'nda ÇEDES yıl sonu etkinliği düzenlendi
        Salıpazarı'nda ÇEDES yıl sonu etkinliği düzenlendi
        Şehit ve gazilerin adı, mezunu oldukları okuldaki ormanda yaşatılıyor
        Şehit ve gazilerin adı, mezunu oldukları okuldaki ormanda yaşatılıyor
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        İlkadım Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısına Yeşilay da katıldı
        İlkadım Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısına Yeşilay da katıldı