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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 15:31 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:31
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde arama yapan ekipler, 90,85 gram sentetik uyuşturucu, 20 sentetik ecza hapı, hassas terazi ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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