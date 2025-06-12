Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 90,85 gram sentetik uyuşturucu, 20 sentetik ecza hapı, hassas terazi ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
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