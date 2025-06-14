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        Samsun'da 2 milyon 862 bin 600 makaron ele geçirildi

        Samsun'un Terme ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 milyon 862 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 10:18 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:18
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        Samsun'da 2 milyon 862 bin 600 makaron ele geçirildi
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        Samsun'un Terme ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 milyon 862 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Terme ilçesinde kaçak tütün mamulleri satışı yaptığı tespit edilen depo ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada 2 milyon 860 bin boş ve 2 bin 600 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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