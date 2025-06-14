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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 16:27 Güncelleme: 14.06.2025 - 16:27
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atakum, Bafra, Havza ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 612,41 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 173 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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