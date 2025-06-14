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        Ladik'te cami inşaatına vatandaşlardan destek

        Samsun Ladik ilçesi Deliahmetoğlu Mahallesi'nde yapılacak cami inşaatına mahalle sakinleri destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 18:34 Güncelleme: 14.06.2025 - 18:34
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        Ladik'te cami inşaatına vatandaşlardan destek
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        Samsun Ladik ilçesi Deliahmetoğlu Mahallesi'nde yapılacak cami inşaatına mahalle sakinleri destek oluyor.

        Deliahmetoğlu Mahallesi'nde kullanılamaz hale geldiği için yıkılan caminin yerine yapılacak yenisi için çalışma başlatıldı.

        Mahalle sakinlerinden Şenel Atabey de ineğini cami inşaatı için bağışlama kararı aldı. Atabey, ineği mahalle muhtarı Ahmet Aygül'e teslim etti.

        Aygül, yeni yapılacak cami için dernek kurarak inşaata başladıklarını belirterek, "Mahallede yaşayan vatandaşlarımız cami inşaatımıza öylesine sahip çıktı ki ne kadar teşekkür etsem az gelir gelir. Şenel Atabey, buzağılı ineğini cami inşaatına bağışlarken, Kurban Bayramı'nda harçlıklarını biriktiren çocuklar kumbaralarını açarak bağış yaptı. Bu örnek davranışlar bizleri çok duygulandırdı. Allah yapmış oldukları hayırları kabul buyursun." ifadelerini kullandı.

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