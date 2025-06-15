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        Havza'da böbrek hastalıklarına iyi geldiğine inanılan su ilgi görüyor

        Samsun'un Havza ilçesinde böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği için şifalı olduğuna inanılan su ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 12:00 Güncelleme: 15.06.2025 - 12:00
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        Havza'da böbrek hastalıklarına iyi geldiğine inanılan su ilgi görüyor
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        Samsun'un Havza ilçesinde böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği için şifalı olduğuna inanılan su ilgi görüyor.

        Doğançayır Mahallesinde bulunan ve mahallenin eski ismi ile anılan Musurcuk suyunun böbrek taşı düşürdüğüne inanılıyor.

        Su almak için kırsal mahalleye gelen Sema Şimşek yakınlarına göndermek için su aldığını ifade ederek, "Bu suyun böbrek hastalıklarına ve taş düşürmeye yaradığını duyan eşimiz dostumuz bizleri arayıp su istiyorlar. Biz de hasta olanlara şifa olsun diye paketleyip kargo ile gönderiyoruz." dedi.

        Şimşek, daha önceden ülkenin pek çok yerine su gönderdiğini, bu suları ise Ankara'ya göndereceğini belirterek, "Şuan kardeşim de böbrek rahatsızı ve bu suları bir kısmını da Amasya'ya götüreceğim." ifadelerini kullandı.

        Mahalle sakinlerinden Arif Avcı ise her gün mahalleye birkaç arabanın geldiğini ve su aldıklarını ifade ederek, "Genellikle Samsun, Ordu, Tokat ve Çorum başta olmak üzere bir çok yerden su almak için geliyorlar. Bazen de tanışlarımız bizleri arıyor ve su istiyor. Bizlerde bu suyu çay ve yemek yapmakta her gün kullanıyoruz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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