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        Samsun'da kaçak avlanan 6 ton kalkan balığı ele geçirildi

        Samsun'da kaçak avlandığı belirlenen 6 ton kalkan balığına el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 10:00 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:00
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        Samsun'da kaçak avlanan 6 ton kalkan balığı ele geçirildi
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        Samsun'da kaçak avlandığı belirlenen 6 ton kalkan balığına el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesi Baruthane açıklarında gerçekleştirilen denetimde, denizden yaklaşık 3 mil açıkta seyreden bir balıkçı teknesi tespit edildi.

        Teknede yapılan kontrolde, kaçak avlanan yaklaşık 6 ton kalkan balığına el konuldu.

        Aramalarda, çift trol takımı ve 192 adet markasız fanyalı ağ (Palamut, kalkan, tekir, barbunya gibi balıkları avlamakta kullanılan, fanya eklenmiş ağ) ele geçirildi.

        Tekne sahibi ve 6 tayfasına, toplamda 246 bin 960 lira idari para cezası uygulandı.

        Ekipler, teknede "dur" ikazına uymamak, AIS ve TTM cihazlarını açmamak, VHF kanal 16'dan yapılan çağrılara yanıt vermemek ve seyir fenerleri kapalı şekilde seyir yapmak gibi ihlallerden dolayı gerekli işlemler için Liman Başkanlığına resmi bildirimde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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