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        Samsun'da 8 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 8 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 00:11 Güncelleme: 17.06.2025 - 00:11
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        Samsun'da 8 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 8 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.Ö. (25) saklandığı adreste yakalandı.

        Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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